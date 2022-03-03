В городе Изюме (Харьковская область) в ночь со 2 на 3 марта произошел жёсткий обстрел. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Позже появились сообщения, что в результате обстрела Изюма погибли как минимум трое мирных жителей.

Удар пришелся на многоэтажку и частный дом, сообщил заммэра города Владимир Мацокин.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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