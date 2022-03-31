Россия подтвердила Международному комитету Красного креста готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполе с транзитом через Бердянск. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, озвучивая планы по гуманитарным коридорам на четверг, 31 марта.

По данным Верещук, в Мариуполь отправят 45 автобусов, которые заберут людей из города.

Также согласованы еще два гумкоридора:

из Мелитополя,

из Энергодара в Запорожье (на личном транспорте).

Напомним, для помощи украинцам с эвакуацией создали телеграм-бот и сайт поддержки.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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