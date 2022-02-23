Между Министерствами обороны Британии и России состоялся исторический баттл.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил следующее: "К сожалению, у нас есть назойливый противник в лице Путина, который полностью сбрендил. Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин, у него не было ни друзей, ни союзов", сообщает The Guardian.

На это отреагировал представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе общения с журналистами: "Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам. Балаклавское сражение Крымской войны вошло в историю не благодаря упорству шотландского 93-го полка. Куда ярче в историю вошло уничтожение в тот же день русскими артиллеристами целой английской бригады легкой кавалерии. Именно этот "подвиг" англичан обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо".

Ранее мы писали, что вчера Лондон ввел санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также против пяти российских банков после признания Россией "ЛДНР".

Кроме этого, Великобритания введет санкции против членов Государственной думы и Совета Федерации, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР". Также в МИД Великобритании заявили, что если Россия не пойдет на деэскалацию, страна закроет ей доступ на рынок суверенных долгов.

Вдобавок, Великобритания гарантирует Украине кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для того, чтобы помочь Киеву "противостоять экономическим последствиям действий России".

"Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

21 февраля Россия признала "ЛДНР". Как к такому решению Москвы относятся жители Киева и какой, по их мнению, должна быть реакция Украины, "Страна" выяснила в своем опросе.