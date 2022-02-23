Великобритания гарантирует Украине кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для того, чтобы помочь Киеву "противостоять экономическим последствиям действий России".

Об этом министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс написала в своем Тwitter-аккаунте.

"Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала министр.

Ранее Элизабет Трасс заявила, что Великобритания считает "весьма вероятным" полномасштабное вторжение в Украину и нападение на Киев.

Также сообщалось, что Британия ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Кроме того, Великобритания введет санкции против членов Государственной думы России и Совета федерации, которые проголосовали за признание Россией "ЛНР" и "ДНР".

Россия признала независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля и это значительно повлияло на мировую повестку. Что происходит в Украине, как развиваются события в России и как реагирует Запад на признание "ЛДНР" подробно рассказала Олеся Медведева: