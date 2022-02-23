Великобритания выделяет Украине кредиты до 500$ млн, "чтобы причинить боль России"
Великобритания гарантирует Украине кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для того, чтобы помочь Киеву "противостоять экономическим последствиям действий России".
Об этом министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс написала в своем Тwitter-аккаунте.
"Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала министр.
Ранее Элизабет Трасс заявила, что Великобритания считает "весьма вероятным" полномасштабное вторжение в Украину и нападение на Киев.
Также сообщалось, что Британия ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Кроме того, Великобритания введет санкции против членов Государственной думы России и Совета федерации, которые проголосовали за признание Россией "ЛНР" и "ДНР".
Россия признала независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля и это значительно повлияло на мировую повестку. Что происходит в Украине, как развиваются события в России и как реагирует Запад на признание "ЛДНР" подробно рассказала Олеся Медведева: