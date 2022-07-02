В "ДНР" появились еще четыре новых "министра" из России
В т.н. "ДНР" продолжается история с "российским десантом" в органы управления "республики". Там назначили еще четырех "министров" - чиновников из РФ.
Об этом сообщил глава "ДНР"Денис Пушилин.
За образование и науку теперь будет отвечать Ольга Колударова - чиновник минпросвещения РФ. До этого она занимала должность замдиректора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.
Руководить "Минздравом ДНР" будет Дмитрий Гарцев. До этого он работал замминистра здравоохранения Сахалинской области.
За уголь и энергетику - Андрей Чертков. Он был замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области РФ.
За доходы и сборы - Дмитрий Шмелев. О нем мало что известно, однако чиновник с такими данными ранее работал в органах власти Удмуртии.
Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.
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