В т.н. "ДНР" продолжается история с "российским десантом" в органы управления "республики". Там назначили еще четырех "министров" - чиновников из РФ.

Об этом сообщил глава "ДНР"Денис Пушилин.

За образование и науку теперь будет отвечать Ольга Колударова - чиновник минпросвещения РФ. До этого она занимала должность замдиректора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Руководить "Минздравом ДНР" будет Дмитрий Гарцев. До этого он работал замминистра здравоохранения Сахалинской области.

За уголь и энергетику - Андрей Чертков. Он был замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области РФ.

За доходы и сборы - Дмитрий Шмелев. О нем мало что известно, однако чиновник с такими данными ранее работал в органах власти Удмуртии.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".