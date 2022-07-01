Российские СМИ назвали имена двух граждан Великобритании, которым сегодня в "ДНР" предъявили обвинение в "наёмничестве" и совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

Это Дилан Хили и Эндрю Хилл, которые были взяты в плен соответственно на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

Как писала "Страна", сегодня стало известно, что в "ДНР" готовят суд еще над двумя гражданами Великобритании, воевавшими на стороне Украины.

Напомним, 9 июня "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных военных, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ: марроканца Саадуна Брагима и британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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