"Верховный суд ЛНР" "приговорил" сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за "госизмену".

Об этом сообщают российские СМИ.

Другие подробности "приговора" не приводятся.

Шабанова задержали еще в апреле. Его обвинили в том, что он, находясь в должности ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, якобы передавал СБУ, "сведения о передвижениях военной техники и вооружений".

Деятельность Миссии ОБСЕ запрещена в Луганске с 30 апреля.

Ранее СБУ сообщила о срыве спецоперации ФСБ по дискредитации ОБСЕ.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.