В "ЛНР" сотрудника ОБСЕ "приговорили" к 13 годам тюрьмы по обвинению в передаче военных данных СБУ
"Верховный суд ЛНР" "приговорил" сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за "госизмену".
Об этом сообщают российские СМИ.
Другие подробности "приговора" не приводятся.
Шабанова задержали еще в апреле. Его обвинили в том, что он, находясь в должности ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, якобы передавал СБУ, "сведения о передвижениях военной техники и вооружений".
Деятельность Миссии ОБСЕ запрещена в Луганске с 30 апреля.
Ранее СБУ сообщила о срыве спецоперации ФСБ по дискредитации ОБСЕ.
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