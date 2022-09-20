В оккупированном Херсоне вслед за "ЛДНР" призвали немедленно провести "референдум" о присоединении к РФ
Назначенный россиянами так называемый "общественный совет Херсонской области" обратился к "главе области" Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести "референдум" о присоединении к России.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее о том, что такое обращение сегодня будет и по Херсонской, и по Запорожской областям заявлял назначенный РФ "замглавы Херсонской области" Кирилл Стремоусов.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поддержал идею срочных "референдумов" на захваченных территориях Украины и объяснил, зачем они нужны.
"Страна" также анализировала, почему в "ЛДНР" призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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