"Глава "ДНР" Денис Пушилин рассказал, как будут в "республике" голосовать за присоединение к Российской Федерации.

По его словам, "референдум" будет смешанным - очным и дистанционным.

Цитируют Пушилина российские СМИ во вторник, 20 сентября.

"Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены", - сказал он.

Напомним, Пушилин просит Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ЛНР" к РФ после "референдума".

Также сообщалось, что в "ЛНР" заявили о возможности проголосовать на "референдуме" за пределами "республики".

Кроме того, писали, что в "ДНР" проведут "референдум" с 23 по 27 сентября. Такие же даты "референдума" назначили и в "ЛНР". В сети уже появился этот "закон".

О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ, мы рассказывали в отдельном материале.