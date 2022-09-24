Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что после "референдумов" на подконтрольных территориях Москва будет утверждать, что российскую территорию атакуют с помощью оружия Альянса.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Однако, по словам Столтенберга, НАТО не уменьшит поддержку Украины в связи со сменой риторики Кремля.

Напомним, ранее мы писали, что Американский Институт изучения войны считает, что недавнюю речь президента РФ Владимира Путина "не следует рассматривать как явную угрозу того, что Россия применит ядерное оружие против Украины, если Украина продолжит контрнаступление против оккупированных территорий после аннексии".