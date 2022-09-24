Проведение показов вооружения, предусмотренное договором СНВ-3, сейчас приостановлено.

Об этом сообщили в "Роскосмосе", пишут российские СМИ.

Ранее на портале госзакупок РФ появилась информация, что Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до февраля 2024 года.

"В рамках Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены", - говорится в сообщении.

"Роскосмос" уточнил, что заказал показ "Сармата" на случай, если сотрудничество с США возобновится.

"Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", - сказали в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в конце июня в РФ заявили о начале серийного производства новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

МБР РС-28 "Сармат", заявляют ее создатели, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, "Сармат" сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков, и подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира.