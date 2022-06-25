Госкорпорация "Роскосмос" начала серийное производство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Об этом заявил глава предприятия Дмитрий Рогозин, пишут российские СМИ.

По его словам, уже до конца года новые "Сарматы" получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

Ранее Рогозин рассказывал, что одной ракетой можно снести "половину берега какого-то крупного континента, который может не понравиться своей агрессивной политикой".

МБР РС-28 "Сармат", заявляют ее создатели, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, "Сармат" сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков, и подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира.

При том что современное украинское ПВО не может сбить многие ракеты из тех, что уже сейчас применяются армией РФ.

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Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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