В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 сентября. Сообщается, что российские войска безуспешно атаковали позиции ВСУ под Купянском и на Донбассе, а также вели обстрелы Бахмута и Марьинки.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Зайцево и Новомихайловка (Донецкая область). За сутки войска РФ нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка. Авиация ВСУ нанесла десять ударов. ПВО уничтожила два БПЛА россиян.

Ранее мы писали, что, по словам Владимира Зеленского, потери РФ в пять раз превышают украинские, составляющие 50 бойцов в день.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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