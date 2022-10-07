Компания "Укрзализныця" с 10 октября запускает рельсовые автобусы из освобожденного Изюма в Балаклею и в Харьков.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

Пригородный поезд Харьков – Изюм отправится из Харькова в 07:00 и прибудет в Изюм в 10:47. Из Изюма поезд отправится в 17:02 и прибудет в Харьков в 20:48. Стоимость проезда из Харькова в Изюм составляет 41,50 грн.

Остановки будут на станциях Основа, Жихарь, Змиев, Занки, Слобожанский, Шебелинка, Балаклея, Савинцы, Закомельская и Цыганская.

Рельсовый автобус Изюм – Балаклея отправится из Изюма в 10:59, прибудет в Балаклею в 12:29. Из Балаклеи отправляется в 15:08 и прибывает на станцию Изюм в 16:38.

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