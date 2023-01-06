Агентство Reuters сообщило, что украинского миллиардера Константина Жеваго, задержанного во Франции, выпустили под залог, как ранее об этом писала "Страна".

Слушания идут по вопросу его экстрадиции в Украину, где Жеваго обвиняется в хищениях из контролируемого им банка "Финансы и кредит". Задержан он был в конце декабря в Куршавеле по запросу ГБР.

На суде бизнесмен заявил, что не делал того, в чем его обвиняет Украина. И попросил не отправлять его в тюрьму на время слушаний об экстрадиции.

Суд отпустил миллиардера под залог в миллион евро, но запретил ему покидать Францию и обязал сдать паспорта.

Заседание по его делу должно теперь состояться 19 января. Жеваго в суде защищает известный французский адвокат Арно Этьен.

Ранее мы сообщали, что в ноябре на двух горно-обогатительных комбинатах олигарха Жеваго прошли обыски. Расследовались факты умышленного уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн. В ходе расследования правоохранителями провели обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий.

Также сообщалось, что акции предприятий Жеваго и еще трех олигархов переходят в собственность государства. Комиссия приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "АвтоКрАЗа", владельцем которого является Жеваго.