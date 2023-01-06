Подтвердилась информация, что задержанного во Франции Жеваго выпустили под залог
Агентство Reuters сообщило, что украинского миллиардера Константина Жеваго, задержанного во Франции, выпустили под залог, как ранее об этом писала "Страна".
Слушания идут по вопросу его экстрадиции в Украину, где Жеваго обвиняется в хищениях из контролируемого им банка "Финансы и кредит". Задержан он был в конце декабря в Куршавеле по запросу ГБР.
На суде бизнесмен заявил, что не делал того, в чем его обвиняет Украина. И попросил не отправлять его в тюрьму на время слушаний об экстрадиции.
Суд отпустил миллиардера под залог в миллион евро, но запретил ему покидать Францию и обязал сдать паспорта.
Заседание по его делу должно теперь состояться 19 января. Жеваго в суде защищает известный французский адвокат Арно Этьен.
Ранее мы сообщали, что в ноябре на двух горно-обогатительных комбинатах олигарха Жеваго прошли обыски. Расследовались факты умышленного уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн. В ходе расследования правоохранителями провели обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий.
Также сообщалось, что акции предприятий Жеваго и еще трех олигархов переходят в собственность государства. Комиссия приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "АвтоКрАЗа", владельцем которого является Жеваго.