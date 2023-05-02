За минувшие сутки эпицентр боевых действий по-прежнему находится Бахмуте и Марьинке. Отбито 20 атак противника на обозначенных участках фронта, сбито 3 вражеских БПЛА и нанесено 5 ударов по местам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка. Отбито более 20 атак на направлениях:

Лиманском – южнее Дубравы,

Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Предтечино,

Авдеевском – в Первомайском районе,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 30 авиаударов, совершила восемь обстрелов из РСЗО.

Как писала "Страна", министр обороны Алексей Резников заявил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

Ранее в ВСУ рассказали, сколько россиян воюет в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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