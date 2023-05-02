Эпицентр боев в Бахмуте и Марьинке, отбиты 20 атак противника. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
За минувшие сутки эпицентр боевых действий по-прежнему находится Бахмуте и Марьинке. Отбито 20 атак противника на обозначенных участках фронта, сбито 3 вражеских БПЛА и нанесено 5 ударов по местам сосредоточения личного состава противника.
Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
- В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка.
- Отбито более 20 атак на направлениях:
- Лиманском – южнее Дубравы,
- Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Предтечино,
- Авдеевском – в Первомайском районе,
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла три ракетных и 30 авиаударов, совершила восемь обстрелов из РСЗО.
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