В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 мая 2023 года. Сообщается, что украинская армия отбила около 30 атак на трех направлениях на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка.

2. Отбито около 30 атак на направлениях:

Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 26 авиаударов, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов. ПВО уничтожила два российских БПЛА типа Shahed-136/131.

Ранее мы писали, что накануне россияне заявили о наступлении ВСУ под Угледаром и Запорожьем.

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