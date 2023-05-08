Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву на парад Победы. Он прилетит к утру вторника, 9 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии 9 Мая направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, непризнанным Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Ранее мы писали, что на параде кроме самого Путина ожидается вместе с Бердымухамедовым присутствие семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Мы также публиковали видео прибытия Александра Лукашенко в Москву.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Путин и главы других стран отметят День Победы в Москве.