Активизация мобилизационных мер показывает трудности, с которыми сталкивается Украина, в обществе "растет напряженность".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Армия сталкивается с трудностями в наборе новых солдат, пока "видные деятели", включая прокуроров, уклоняются от призыва с помощью фейковых инвалидностей. Добровольцы закончились и теперь мужчины прячутся от мобилизации или нелегально бегут из страны.

РФ тоже испытывает проблему с людьми - она теряет солдат быстрее, чем набирает, но ее население в 4 раза больше украинского.

Для Украины проблема усугубилась контрнаступлением 2023 года, "в котором тысячи солдат были принесены в жертву ради минимальной выгоды", а также курской операцией, которая растянула и без того истощенные подразделения ВСУ.

На это фоне растет дезертирство в армии и недовольство солдат отсутствием перспективы демобилизации.

Эксперты отмечают, что нехватка людей - это "критическая проблема", которую Запад не сможет решить своими поставками, поскольку отправка западных войск маловероятна.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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