На Одесском рынке "Привоз" произошла потасовка женщин с полицейскими.

Видео инциднта публикуют украинские телеграм-каналы.

На одной из записей человек в форме валит одну из участниц конфликта на землю и пытается ударить лицом об асфальт.

Вскоре областная Патрульная полиция опубликовала свою версию драки возле одесского рынка "Привоз".

В заявлении утверждается, что сегодня около 12 часов правоохранители остановили автомобиль Ford для проверки документов водителя, в ходе чего было установлено, что мужчина находится в розыске по ст. 408 УК (Дезертирство).

"Мужчина вел себя агрессивно: кричал, сопротивлялся патрульным и пытался убежать. Инспекторы, согласно законодательству, сообщили водителю о задержании и применили к нему наручники и физическую силу для обеспечения безопасности. При задержании несколько женщин препятствовали работе полицейских. Инспекторы пытались объяснить им законность своих действий и предупредить о последствиях препятствования, однако их призывы не имели результата", – сообщает ведомство.

По итогу, согласно сообщению, патрульные задержали водителя и доставили в Приморский районный ТЦК.

Также мы публиковали видео, как в Ровенской области женщина набросилась на военкома.

Ранее стало известно, что в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё заступился.