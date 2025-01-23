Владимир Путин считает, что основные российские цели войны уже достигнуты, зато она создает проблемы для экономики РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, "знакомый с позицией Кремля".

По его данным, в числе таких своих достижений Путин считает контроль над сухопутным коридором в Крым и ослабление украинской армии.

В то же время он осознает, какое давление война оказывает на экономику, упомянув "действительно большие проблемы", такие, как влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Это способствует формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.

Отметим, вчера мы публиковали противоположное мнение. Татьяна Становая из центра Карнеги считает, что Путин испытывает "гордость" за состояние экономики РФ в условиях войны и готов воевать дальше, если не увидит перспектив выгодной сделки с Трампом.

Также в Кремле прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции за отказ от сделки по Украине.

"Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Трамп призвал Путина достичь "сделки" в ближайшее время, иначе пригрозил ввести "высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе".

Кроме того, президент США назвал новую версию потерь Украины и РФ.

Сперва он заявил, что РФ потеряла убитыми "почти миллион российских солдат", а Украина - 700 тысяч. А после заявил, что Россия потеряла 800 тыс. солдат, а Украина - 600-700 тыс.

"И, я думаю, это даже не все цифры, на самом деле они гораздо больше. Огромное количество молодых солдат гибнет, и эта война должна прекратиться", - заявил Трамп.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.