В Евросоюзе ожидают, что США в обозримой перспективе перестанут обеспечивать безопасность Европы и переключат свое военное внимание на другие регионы мира.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на съезде Европейской народной партии в Валенсии.

"Мы знаем, что в сфере безопасности американский фокус будет смещаться в другие регионы. Поэтому мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки", - сказала она.

Также еврочиновница добавила, что существующая для ЕС "военная угроза со стороны России не уйдет со временем".

Кроме того, фон дер Ляйен снова представила уже презентовавшийся в марте план перевооружения Европы, предусматривающий мобилизацию до 800 млрд евро на оборону к 2030 году, включая 150 млрд евро в виде займов и привлечение частного капитала. Эти средства должны пойти на строительство новых оборонных заводов, увеличение армий и военную логистику на восточных границах сообщества.

Ранее политики и эксперты анализировали, сможет ли Европа перевооружиться.