В Украине могут усложнить разрыв отношений пары, когда дело практически дошло до свадьбы.

Об этом свидетельствует проект нового Гражданского кодекса Украины, который подали в Верховную Раду спикер Руслан Стефанчук, его заместители Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие нардепы.

В текущей редакции Гражданского кодекса сказано, что отказавшийся от заключения брака после помолвки должен компенсировать второй стороне расходы, связанные с приготовлением к свадьбе. А в новой редакции предусмотрена ещё и компенсация морального вреда.

Однако компенсацию морального ущерба нельзя требовать, если жених или невеста отказался (отказалась) от брака из-за противоправного или аморального поведения партнера и сокрытия определенных фактов о себе. Среди таких фактов в проекте закона указаны тяжелая болезнь, наличие ребенка от предыдущих отношений, судимость, смена пола, пребывание в фактическом семейном союзе и предыдущий брак.

Если брак сорвался, даривший подарки имеет право требовать их возврата или компенсации через суд.

Сегодня мы писали, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает снизить минимальный возраст девушек для заключения брака с 16 до 14 лет.

Летом власти анонсировали возможность развестись через "Дию". Услуга будет запущена в первом квартале текущего года.