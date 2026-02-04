Руководство Верховной Рады (спикер Руслан Стефанчук, его заместители Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие) внесли в парламент проект нового Гражданского кодекса Украины, в котором предлагается снизить минимальный возраст девушек для заключения брака с 16 до 14 лет.

Проект опубликован на сайте парламента.

Авторы инициативы предложили в статье №1478 "Право на брак" установить, что право на брак имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста. Для беременных или родивших это может быть 14 лет.

"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста", - говорится в документе.

В целом же брачный возраст для женщины и мужчины устанавливают в 18 лет, а решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет принимать исключительно суд.

Напомним, сейчас по решению суда брак возможен только с 16 лет, а в общем порядке - с 18.

Между тем во Франции готовят законопроект, который утвердит, что сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений.

Ранее Кабмин внес проект закона с предложением обязать граждан при открытии счёта в банке подтверждать реальное место проживания договором аренды или квитанциями за коммунальные услуги.