Во Франции полиция задержала 41-летнюю гражданку Украины при попытке провести "свадьбу" с участием своей девятилетней дочери в качестве "невесты".

Об этом пишет Daily Mail.

"Церемонию" собирались провести в парижском Диснейленде. На месте был задержан и предполагаемый "жених" – 22-летний гражданин Великобритании.

Также были задержаны двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет.

По данным следствия, "церемония" должна была пройти на рассвете, до открытия парка. Но как только стало ясно, что "невеста" – несовершеннолетний ребёнок, представители Диснейленда отменили "свадьбу", и гостей не пустили на территорию.

Подозреваемый британец заявил, что является директором продюсерской компании, а мероприятие якобы было частью видеосъёмки. Источник в полиции подтвердил, что версия инсценировки не исключается: гостей могли пригласить как массовку, а сама "свадьба" являться постановочной.

При медицинском освидетельствовании у девочки (предположительно украинки) признаков насилия не обнаружено.

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