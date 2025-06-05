Житель штата Техас проник на территорию поместья президента США Дональда Трампа, чтобы "жениться" на внучке американского лидера и "проповедовать ему Евангелие".

Об инциденте сообщает новостной телевизионный канал США NBC News, ссылаясь на материалы следствия и судебные записи.

23-летний техасец Энтони Рейес был арестован во вторник и обвинён в незаконном проникновении в клуб президента Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.

Полиция Палм-Бич заявила, что они отреагировали на вызов из Мар-а-Лаго вскоре после полуночи и были встречены агентами Секретной службы Белого дома, которые передали им нарушителя.

Рейес якобы сказал полиции, что он проник на частную территорию американского лидера с целью "проповедовать евангелие" Трампу и "жениться на Кай", по всей видимости, имея в виду 18-летнюю внучку президента (старшую дочь Дональда Трампа-младшего).

Секретная служба заявила, что нашла молодого человека на территории поместья, и что он сказал им, что перелез через стену.

При этом у Рейеса не было разрешения входить на охраняемую территорию, заявила полиция. Ранее его уже арестовывали по обвинению в незаконном проникновении в канун Нового года, говорится в полицейском отчёте.

В ходе судебного разбирательства "проповедник" виновным себя не признал.

Энтони Рейес был помещен в тюрьму округа Палм-Бич с залогом в размере 50 000 долларов США и рядом условий, включая запрет на контакты с Трампом или членами его семьи (включая Каю Трамп).

Мар-а-Лаго стал федерально охраняемой территорией Секретной службы в июле 2024 года после того, как вооружённый мужчина открыл огонь на предвыборном митинге Трампа, совершив покушение на убийство.

Дональд Трамп с внучкой Кай. Фото – Фейсбук

Ранее в США агенты спецслужб открыли огонь по трём взломщикам, собравшимся проникнуть в авто внучки президента США.

Также мы публиковали видео, где Камала Харрис заявила, что застрелит того, кто проникнет в её дом.