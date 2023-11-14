Сотрудники американских спецслужб открыли огонь по трем неизвестным, которые пытались проникнуть в автомобиль, перевозивший внучку президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации источника агентства, сотрудники спецслужб, которым было поручено защищать внучку президента Наоми Байден, поздно вечером в воскресенье, 12 ноября, увидели, как три человека разбивают окно внедорожника, припаркованного около ее дома в Джорджтауне.

Один из агентов открыл огонь, но от выстрелов никто не пострадал, сообщает агентство.

Трое человек, пытавшихся проникнуть в автомобиль, смогли скрыться.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году президент США Джо Байден выдал замуж свою на тот момент 28-летнюю внучку Наоми в Белом доме. Прием гостей устроили в резиденции американского главы государства.

Также минувшим летом Байден впервые признал свою внучку Нэйви, которую его сыну Хантеру родила стриптизерша. В прошлом президент США с раздражением реагировал на вопросы журналистов о Нэйви и отказывался на них отвечать.