Экс-глава департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал американский конгресс провалить голосование за проект госбюджета (билль), предлагаемый президентом Дональдом Трампом.

Соответствующая публикация появилась на странице миллиардера в его соцсети Х.

Маск закончил свой призыв фразой Kill the Bill, обыграв название фильма "Убить Билла".

Ранее Илон Маск выступил против законопроекта Трампа о расходах.

"Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах конгресса – отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал – вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом", – написал Маск.

Напомним, Маск впервые выступил с критикой против Трампа, когда ему не понравился налоговый законопроект президента.

Еще недавно тесно работавший с главой США бизнесмен заявил, что "разочарован огромным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит бюджета и подрывает работу, которую делает команда департамента эффективности правительства".