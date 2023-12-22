Пресс-секретаря Джилл Байден Майкла Лароса уволили летом прошлого года из-за попытки провести любовника на охраняемый этаж отеля.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно источникам издания, открытый гей Лароса дважды пытался провести кого-то в свой номер во время саммита НАТО в Мадриде в июне 2022.

Сам Лароса заявил, что только раз хотел провести в свой номер члена делегации другой страны, с которым он познакомился на саммите, и что покинул Белый дом без каких-либо обид.

Когда он ушел, чиновники Белого дома публично похвалили его за 18 месяцев службы. Но в частном порядке говорили о нежелательности большой огласки его ухода, так как его поведение было сомнительным.

"За последние шесть месяцев перед увольнением у него была длинная череда вспышек гнева, непредсказуемых и недальновидных поступков", — сказал один из чиновников.

Коллеги прикусывали язык больше года, пока недавно Лароса не начал критиковать Белый дом СМИ и социальных сетях. Представляясь бывшим высокопоставленным сотрудником с глубоким знанием внутренней работы администрации Байдена, он теперь регулярно появляется в качестве политического комментатора на каналах MSNBC и CNN.

На днях мы писали, что помощник американского законодателя снял гей-порно в зале заседаний Сената США.

Как выяснилось, оно оказалось не первым для Конгресса.