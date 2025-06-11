В Калуше Ивано-Франковской области 32-летняя мать убила свою трехлетнюю дочь Алину на съемной квартире.

Об этом сообщает полиция региона.

"Утром 7 июня на спецлинию 102 полиции Калуша поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что из соседней квартиры раздавались детские крики и плач. На место происшествия прибыл экипаж полиции. Дверь квартиры никто не открывал, поэтому правоохранители оперативно связались с владельцем помещения, предоставившего доступ в него. В ходе осмотра полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка – девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких пояснений она не дала", - сказано в публикации.

Местные жители пишут в соцсетях, что женщина по имени Юлия проводила над ребенком некий обряд: одела девочку в белое платье, венок, заставляла целый день читать тексты из обрядов на изгнание злых духов, а затем утром утопила ребенка в ванне. При этом все эти действия она снимала на видео.

Полиция отмечает, что женщина не состояла на учете в психиатрической больнице. Однако ее сокурсник по колледжу утверждает, что психическое состояние женщины резко поменялось еще на третьем курсе и по учебному заведению ходили слухи, что она не в своем уме.

Родители Алины развелись два года назад, девочка большую часть жизни провела в Чехии, где живет ее отец и куда от войны бежала мать. В конце апреля Юлия и девочка вернулись в Украину.

За день до смерти Алина была в детском саду. Юлия забрала девочку с опозданием, но была спокойна.

В местных телеграм-каналах появилась, как утверждается, переписка женщины с отцом ребенка после убийства. Убийца пишет, что "отомстила за твои издевательства", и называет собеседника дьяволом.

Между тем маленькую жертву убийства похоронили вчера.

Ранее мы рассказывали об убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области России. Бывший отчим юноши хотел вырезать на его теле символ пентаграммы, чтобы вернуться к его матери, но замучил жертву до смерти.

Также мы сообщали, что в Уганде до сих пор колдуны массово убивают детей, чтобы шли дожди.