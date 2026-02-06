В Верховной Раде решили не снижать минимальный возраст девушек для заключения брака с 16 до 14 лет. Эту норму уберут из проекта нового Гражданского кодекса из-за недовольства общества.

О решении написал в Фейсбуке один из авторов резонансного законопроекта, спикер Рады Руслан Стефанчук.

При этом в публикации он отметил, что рано выходить замуж новый проект закона позволял только по решению суда и лишь в случае беременности или рождения ребёнка для его защиты.

"Эта норма точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет. Она является защитной — чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. Чтобы новорожденный ребенок независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь однозначны. В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — исключить эту норму из проекта и оставить текущую, которая действует сейчас", - написал Стефанчук.

На днях мы приводили нормы нового проекта закона, внесенного в парламент Стефанчуком и его заместителями.

К слову, тот же проект усложняет разрыв помолвки, обязывая его инициатора компенсировать не только материальный, но и моральный вред.