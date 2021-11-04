Соединенные Штаты не подписали договор об отказе от использования и производства угля, в отличие от других 40 стран, которые на саммите ООН по климату в Шотландии заключили соответствующую сделку.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Так, к соглашению присоединились в том числе Украина, Канада и Польша. А крупнейшие потребители и производители угля, такие как Австралия, Китай, Индия и США, не подписались под этим обещанием.

Отметим, что подписавшиеся под обещанием об отказе от угля страны намерены прекратить любые инвестиции в производство электроэнергии из угля, как на международном, так и на внутреннем рынке. Промышленно развитые страны договорились отказаться от угля в 2030-х годах, а более бедные - в 2040-х.

Напомним, в Глазго проходит климатическая конференция COP-26. Она продлится до 12 ноября. Ранее на конференции решили защищать леса от вырубки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что лидеры Китая России Владимир Путин допустили большую ошибку, не приехав на саммит ООН по климату (COP26).

"Страна" подробно писала о том, что решили на климатическом саммите в Глазго в первые два дня и как это коснется Украины.