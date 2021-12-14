В Офисе президента заявляют, что на сегодня в Украине низкие запасы угля: 450 тысяч тонн на складах и 150 тысяч тонн в портах. Однако до конца года ожидается прибытие около шести кораблей с углем.

Об этом замглавы Офиса президента Ростислав Шурма сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Это (низкие запасы угля в Украине - Ред.) обусловлено двумя причинами. Первая - это мировой кризис, возникший полгода назад, когда был глобальный дефицит угля по всему миру. Вторая - это агрессивное поведение России, которая заблокировала поставки железнодорожным путем из стран, из которых мы могли импортировать. Казахстан мог поставлять до 500 тысяч тонн ежемесячно", - сказал Шурма.

По словам замглывы Офиса президента, добываемого в Украине горючего достаточно, чтобы обеспечивать работу энергосистемы. А чтобы наполнить склады, планируется импортировать ежемесячно до десяти кораблей с углем.

"Мы будем импортировать ежемесячно от шести до десяти кораблей. На сегодняшний день два корабля разгружают, еще около шести кораблей мы ожидаем до конца декабря. К концу этого года на складах будет по меньшей мере 800 тонн угля", - заявил Шурма.

Напомним, на всех украинских ТЭС отсутствуют минимально необходимые запасы угля.

Также мы писали о том, что 5 декабря Украину прибыл второй корабль с американским углем.