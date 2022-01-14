Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2021 года "Об отчете по результатам проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты".

Об этом свидетельствует соответствующий указ №11/2022, опубликованный на сайте главы государства.

Исходя из данных документа, контроль за исполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что 30 декабря 2021 года на заседании СНБО рассматривались план обороны страны и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что на состоявшемся 30 декабря 2021 года заседании Совета национальной обороны и безопасности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль внес санкции против крымчан, россиян и иностранцев, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности снова заявил, что Россия не вторгается в Украину. По его словам, на границах не видно большой опасности. Отметим, что это заявление в ходе брифинга он повторил несколько раз.