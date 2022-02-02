Автор публикации в испанской газете El País, обнародовавший копии документов, которые, как утверждается, являются официальными ответами США и НАТО на предложения России по безопасности, находится в Украине.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Вместе с тем, по данным агентства, журналист El País считает, что публикация не повредит дальнейшим переговорам.

По данным Politico, представитель НАТО не подтвердил и не опроверг подлинность документов. Представитель Госдепартамента США также отказался от комментариев.

Напомним, сегодня испанская газета El País опубликовала копии этих документов. Из ответов НАТО и США на предложения России по безопасности следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждается. При этом в США и НАТО призвали Россию "немедленно деэскалировать ситуацию около Украины проверяемым, своевременным и прочным образом". Подробнее о том, что написано в документах, мы анализировали в отдельном материале.

Также мы рассказывали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО отвергли ключевые предложения России по гарантиям безопасности.