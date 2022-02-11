Администрация морских портов Украины заявила, что движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто.

Официальное сообщение об этом появилось в Фейсбуке организации вечером 11 февраля.

"По состоянию на 11.02.2022 прибрежным сообщением №50/22, выданным государственным учреждением "Госгидрография" Морской администрации Украины на основании письма Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации от 10.02.2022, отменено прибрежное сообщение №43/22. В связи с изложенным движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море открыто", - сказано в посте.

В администрации добавили, что отдельно определены координаты районов Черного и Азовского морей, которые перекрываются для проведения "мер по боевой подготовке – стрельб ракетных и артиллерийских", и плавание там опасно. Указанные районы перекрывают так называемые рекомендованные пути движения судов в морские порты Украины.

"В связи с изложенным движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море будет заблокировано на весь период проведения указанных мероприятий. Что касается портов Черноморского бассейна, то движение судов в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб, соответственно с ограничениями по осадке судов. В настоящее время ограничения движения судов (в указанный период) обрабатываются специалистами, дополнительные разъяснения будут предоставлены в ближайшее время", - заверили в организации.

Как писала "Страна", 10 февраля в МИД Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

В Кремле в тот же день в ответ заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом. И добавили, что торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.

А немного позже Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.

Сегодня же секретарь СНБО Данилов заявил, что судоходство из-за военных учений России в Азовском и Черном море не заблокировано.