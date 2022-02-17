Литва передаст вакцину против COVID-19 американской компании Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе на пунктах пропуска с неподконтрольных территорий. Препарат, курс прививки которым включает всего один укол, был одобрен для использования в Украине летом 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Сегодня у Украины есть мощная поддержка от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – отметил министр.

Чиновник также побывал на бесплатном пункте тестирования и вакцинации против коронавируса, расположенном на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". Он убедился, что там есть выбор вакцин и достаточное количество бесплатных быстрых тестов.

В разговоре с Ляшко медицинские работники сообщили, что желающие прививаются ежедневно, а вакцины хватает в полной мере для всех желающих.

Между тем с вакциной Johnson & Johnson возникли проблемы. В начале февраля стало известно, что компания Johnson & Johnson временно приостановила ее производство. Вероятно, это связано с тем, что в Европе официально признали тромбоз побочным эффектом от вакцины Johnson & Johnson.

Сейчас Johnson & Johnson сосредоточена на производстве экспериментального препарата от коронавируса, который может быть более прибыльным, чем вакцина.