В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о том, что до конца текущего года в рамках программы "еСмартфон" ведомство планирует раздать несколько миллионов смартфонов.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью для Dev.ua.

По его словам, в Украине проживает 8,5 млн человек старше 60 лет, из которых 3,5 млн имеют прививку от ковида. Именно вакцинированные пенсионеры имеют возможность получить смартфон. Деньги на программу будут привлекаться как из внешних кредитных ресурсов, так и внутренних.

Выскуб сообщил, что в апреле начнется сбор заявок, а летом – раздача первых смартфонов. Весь проект продлится до трех лет.

Он также добавил, что партнерами программы будут банки.

"Партнерами будут являться банки. Мы в пятницу в Офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними этот вопрос. Мы хотим, чтобы пользователь приходил за смартфоном сразу в банк. Там будет предоставляться определенный пакет услуг: обучение, замена сим-карты", сказал Выскуб.

По словам заместителя главы Минцифры, сейчас ведутся переговоры с Samsung и украинскими внутренними производителями смартфонов. От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ.

Среди условий – наличие функции NFC в смартфоне. В Минцифре также рассматривают меры, которые не позволят другим людям пользоваться смартфоном, выданным государством.

По словам Выскуба, мобильные операторы предлагают ведомству установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность использования устройства.

"Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч гривен. Мы хотели бы, конечно, влезть до 4 тысяч. Время покажет", – сказал Алексей Выскуб.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Также мы писали о том, что запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле этого года.

Между тем, журналист "Страны" Олеся Медведево в блоге "Ясно.Понятно" рассказала, зачем Зеленский решил раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны.