Сербский теннисист Новак Джокович, которого выслали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса, заявил, что скорее предпочтет пропустить будущие теннисные турниры, чем вакцинируется от коронавируса против своего желания. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

При этом он заявил, что не связан и не хочет ассоциироваться с движением противников вакцинации. Он выступает за право человека принимать собственное решение.

"Я никогда не был против вакцинации, но я всегда выступал за свободу выбора в том, что вводить в свой организм", - сказал спорстмен.

На вопрос о том, пожертвует ли он участием в турнирах, например в Уимблдонском или в Ролан Гарросе, ради своей позиции по вакцинации, Джокович ответил утвердительно.

"Да, я готов заплатить такую цену", - сказал он.

Напомним, претензии к Джоковичу возникли у австралийских пограничников, поскольку спортсмен прилетел без вакцинации от коронавируса. У него был документ о медицинском основании для того, чтобы не делать вакцинацию, поскольку он недавно переболел, однако австралийским властям документ показался неубедительным и сербу аннулировали визу.

После этого пограничная служба отправила Джоковича в иммиграционный изолятор. Местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена и теннисист вышел на свободу, но на этом эпопея не закончилась. Уже 14 января власти Австралии решили повторно аннулировать визу, а дело передали в суд высшей инстанции.

Случай с Джоковичем, который давно выступает против принудительной вакцинации, вызвал резонанс по всему миру. В Сиднее и Мельбурне прошли протесты "Против безумия Australian Open" в поддержку спортсмена.

Также мы сообщали, что Джокович купил компанию, что разрабатывает лекарство от коронавируса.