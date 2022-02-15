По данным на 15 февраля уже более 8,6 миллионов украинцев воспользовались программой "еПоддержка" и получили по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

С начала запуска программы на карты украинцев перечислено 8,6 млрд. грн, потратили украинцы из них пока только три миллиарда. Лидером по расходу полученных за вакцинацию денег стали книги - за неполных два месяца украинцы потратили на них миллиард гривен.

Среди наиболее популярных видов расходов:

книжные магазины – 1 млрд грн;

кинотеатры – 658 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 341 млн. грн.

Напомним, с 14 февраля украинцы, которые старше 60 лет могут оплатить полученной за вакцинацию от коронавируса тысячей гривен жилищно-коммунальные услуги.

Также сообщалось, что украинцы получат 500 гривен "еПоддержки" за бустерную прививку от коронавируса. Украинцы, которые сделают третью вакцинацию от коронавируса получат по 500 гривен (с 14 марта).

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бесплатно купить смартфоны всем вакцинированным украинцам от 60 лет.