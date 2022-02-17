Украинцы, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму и Севастополе, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом пункте прививки и центре массовой вакцинации на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщает у себя на странице в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, для таких граждан также работают пункты и центры вакцинации, расположенные в пунктах въезда-выезда через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и через админграницу в Херсонской области или неподалеку от них.

Записаться в такие пункты можно:

через контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 - 0 800 60 20 19, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что он временно оккупирован), указать данные и выбрать удобное время и место проведения прививки;

с помощью чата на сайте Минздрава.

Если вам отказали в проведении вакцинации против COVID-19, нужно обратиться с жалобой в департамент здравоохранения региона или в контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0 800 60 20 19.

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