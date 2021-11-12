Фармацевтическая компания Johnson & Johnson, которая благодаря вакцине от коронавируса стала одной из самых прибыльных в мире, подает заявление о банкротстве в штате Северная Каролина. Таким образом она пытается предотвратить выплату многомиллиардных компенсаций по судебным искам, которые были вызваны тем, что детский тальк, производимый Johnson & Johnson, содержал примеси канцерогенного асбеста.

Об этом пишет Focus.

В 2015 году суд Сент-Луиса постановил, что женщины подвержены более высокому риску рака яичников из-за определенной детской присыпки, которую Johnson & Johnson продает на протяжении десятилетий. Тальк также ежедневно использовался для гигиены женщинами. Многие из них заболели и в результате умерли. Юристам удалось доказать, что производитель на протяжении десятилетий знал, что тальк в порошке иногда был загрязнен асбестом - несмотря на это, он продолжал продавать продукт и даже нацелил рекламу специально на бедные группы людей в США, которые в основном были не так осведомлены о рисках для здоровья продуктов.

38 000 пострадавших подали в суд на производителя, но их число может значительно вырасти в ближайшие годы и десятилетия, поскольку рак может появиться через время.

Компания пытается избежать выплаты компенсации в судебном процессе, но даже если она выиграет, судебные издержки высоки. К началу этого года группе уже предстояло выплатить 2,5 миллиарда долларов.

Чтобы избежать гигантских выплат, собственники разбили компанию на несколько мелких. Потом заново объединили их в Johnson & Johnson. Но при этом одну из них (LTL Management) туда не включили, а именно ее сделали правопреемником по этим судебным искам. Такой уловкой дельцы смогли воспользоваться благодаря ньюансам местного законодательства Северной Каролины, куда перенесли юридический адрес LTE Managemen.

Пока не ясно, сойдет ли такая уловка с рук фармацевтическому гиганту. Адвокаты потерпевших уже оспаривают ее в суде. Но все судебные процессы по поводу детской присыпки приостановлены на 60 дней. Однако следующей высшей инстанции в столице Северной Каролины Шарлотте теперь предстоит заняться этим делом.

Тем временем конгрессмены-демократы уже внесли законопроект о запрете такой практики по всей стране. Поскольку демократы в настоящее время имеют большинство в парламенте США, все, что им нужно сделать, это убедить свою партию положить конец противоречивой практике.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе официально признали тромбоз побочным эффектом от вакцины Johnson & Johnson, а после этого стало известно об еще одном побочном эффекте от этого препарата - редкой форме воспаления позвоночника.

Также мы сообщали, что в Словении остановили прививки Johnson & Johnson после смерти вакцинированной девушки.