В Очакове первые потери в рядах украинской армии. МВД сообщает о смерти гражданского в Броварах
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о потерях в рядах украинской армии в результате атаки на военную инфраструктуру Очакова.
Об этом он сообщил в Телеграм-канале.
Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что один человек убит, еще один ранен после обстрела в Броварах Киевской области.
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.
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