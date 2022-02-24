В четверг, 24 февраля, в Киеве, где ранее объявили воздушную угрозу, перекрыли мост Патона через Днепр.

Об этом пишут телеграм-каналы и публикуют соответствующие фото.

Ранее власти Киева предупредили о воздушной угрозе и призвали жителей спускаться в убежища, когда они услышат сирены.

Также чиновники сообщили, что въезд в Киев может быть усложнен из-за возведения защитных сооружений.

Ранее "Страна" собрала в одном материале все, что известно о войне по состоянию на 15:30 24 февраля.

Наряженная ситуация в Харькове. Там власти призывают жителей города идти в метро. В нем собралось много людей.

"Страна" собрала все главные новости в обновляемом материале. Мы следим за ситуацией.