В Сети появилось видео с колонной российских танков, едущей по городу Сумы.

Об этом сообщает соответствующее видео.

На видео можно заметить перемещающуюся колонну российской бронетехники.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором назвал происходящее новым "Железным занавесом". По словам президента, задача Украины заключается в том, чтобы "Железный занавес" не проходил по территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что городской голова Геническа заявил, что город оккупировали войска России. По данным Херсонской ОГА, части юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях - блокпосты с русскими войсками. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Также мы писали, что наступление происходит по всем фронтам. Россия пытается контролировать воздушное пространство над Киевской областью, а также высаживает вертолетные десанты в окрестностях Киева с целью, вероятно, окружить город.

Обо всех подробностях сегодняшней "военной операции" в Украине читайте в обновляемом материале "Страны".

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".