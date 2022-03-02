Сегодня можно уехать из Днепра и Запорожья поездом. Фото: УЗ

В среду, 2 марта, из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

По данным УЗ, поезда будут курсировать по следующему расписанию:

  • Днепр – Львов 10:30,
  • №80 Днепр – Киев 14:00,
  • №41 Днепр-Трускавец 14:20
  • №86 Запорожье-Львов 09:30,
  • №738 Запорожье – Киев 10:50,
    №4 Запорожье – Ужгород 14:45.

Сегодня из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Расписание

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