Сегодня из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Расписание
В среду, 2 марта, из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
По данным УЗ, поезда будут курсировать по следующему расписанию:
- Днепр – Львов 10:30,
- №80 Днепр – Киев 14:00,
- №41 Днепр-Трускавец 14:20
- №86 Запорожье-Львов 09:30,
- №738 Запорожье – Киев 10:50,
№4 Запорожье – Ужгород 14:45.
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