Сегодня из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Расписание

В среду, 2 марта, из Запорожья и Днепра отправятся эвакуационные поезда. Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

По данным УЗ, поезда будут курсировать по следующему расписанию:

Днепр – Львов 10:30,

№80 Днепр – Киев 14:00,

№41 Днепр-Трускавец 14:20

№86 Запорожье-Львов 09:30,

№738 Запорожье – Киев 10:50,

№4 Запорожье – Ужгород 14:45.

Напомним, ранее в отдельном материале мы разбирались, разбирались, как сейчас передвигаться по Украине машиной и поездом.

Также сообщали, что из Украины в ЕС выехали уже больше полумиллиона беженцев.

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