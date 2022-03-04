В Николаеве ВСУ пошли в контратаку на захваченный россиянами аэродром Кульбакино.

Об этом сообщил Николаевский губернатор Виталий Ким.

Он призвал жителей этого района не выходить на улицу.

После этого в сети появилось видео где украинские военные сообщают, что отбили аэропорт Кульбакино, но россияне готовятся перейти в контратаку.

"Итак государственный флаг Украины. Аэропорт Кульбакино отбили. Орков уже больше нет. Слава Украине!" - говорит военный на видео.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Напоминаем, что ночью 4 марта российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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