В японской префектуре Окинава, что на юге страны, впервые планируют провести учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне. Учения намечены на конец текущего года.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения. До сих пор на них отрабатывалась террористическая угроза, но учения, запланированные на конец этого года, подразумевают вооруженное нападение другой страны.

Власти префектуры говорят о том, что ситуация вокруг Окинавы становится все более напряженной. Так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю, то, скорее всего, имеется в виду именно это страна, хотя ее никто из представителей власти не называет.



При создании планов учений пройдут консультации с силами самообороны, полицией и госструктурами.

Ранее "Страна" сообщала, что Вооруженные силы Беларуси провели военные учения. С 14 по 16 июня прошли командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения.

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