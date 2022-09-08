Главная проблема российской армии в Украине - нехватка людей.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.

"Они приперлись со 170 тысячами захватывать Украину. Хотя Сталин создал четыре Украинских фронта общей численностью 2,5 млн, чтобы это завоевать. И не потому что он был дурак - наоборот, потому что они считать умели хорошо.

В первую ливанскую войну Израиль создал группировку в 76 тысяч против палестинских группировок, вооруженных автоматами. И сказать, что им там было легко - было бы неправильно. А россияне со 170 тысячами пытаются завоевать Украину.

Они размазаны тонкой линией по всей линии фронта, и если украинские войска протыкают эту линию, то дальше некому держать оборону", - объяснил советник Андрея Ермака.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович объяснил причины успеха украинской армии в районе Балаклеи. По его словам, ВСУ нашли слабое место противника и туда ударили, а он не был готов.

Также "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас "Россия получает идеальный урок истории" на фронте. Урок заключается в том, чтобы никогда не смотреть в сторону границы с Украиной.