У России нет данных, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" организованы с помощью западных спецслужб, но "есть информация, что раньше они это делали".

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщают российские медиа.

"У нас нет таких данных (что диверсию на "Северных потоках" организовали именно западные спецслужбы - Ред.), но у нас есть информация о том, что раньше они это делали, через некоторое время мы тоже это скажем", - сказал Патрушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он пояснил, что речь идет именно о подрывах трубопроводов.

"Я сейчас не буду называть, но они этим занимались", - сказал Патрушев.

Между тем британские издания пишут, что Россия сама могла повредить свои газопроводы "Северный поток" с помощью дронов. Подводные беспилотники якобы могли быть запущены с небольшого судна, например, рыбацкой лодки.

А немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток - 1", а также газопровод "Северный поток - 2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий.